Дождей не будет: Петербург 28 сентября прогреется до +18 градусов

В Санкт-Петербурге 28 сентября дождей не ожидается. На погоду в городе будет влиять антициклон: утром возможна облачность, которая днем станет менее плотной. Прогнозом поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Температура воздуха составит +16…+18 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Температура воздуха составит +16…+18 градусов

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Температура воздуха составит +16…+18 градусов, что немного выше климатической нормы. Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и достигнет 774 мм рт. ст., существенно превысив норму.

В Ленинградской области воздух прогреется до +14…+19 градусов. Во вторник, 29 сентября, осадков также не ожидается: ночью будет +6…+8 градусов, днем — +15…+17.

Карина Дроздецкая