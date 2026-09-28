Татарстан занял 43-е место в рейтинге регионов по доступности ипотеки. В республике купить квартиру по рыночной ипотечной ставке могут 19,8% семей, сообщает РИА Новости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане квартира по рыночной ипотечной ставке доступна 19,8% семей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Татарстане квартира по рыночной ипотечной ставке доступна 19,8% семей

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Татарстане средний ежемесячный платеж составляет 88,7 тыс. руб.

Кировская область заняла 60-е место: ипотека по рыночной ставке доступна 16,6% семей, средний платеж — 68 тыс. руб. Марий Эл расположилась на 65-й позиции с показателями 15% и 69,2 тыс. руб. соответственно.

Чувашия заняла 70-е место. Доля семей, которым доступна ипотека по рыночной ставке, составляет 13%, а ежемесячный платеж — 73,2 тыс. руб.

В среднем по России ипотеку на рыночных условиях могут позволить себе 20,2% семей. Средний ежемесячный платеж составляет 85,9 тыс. руб.

В исследовании учитывалась возможность семьи с одним или двумя работающими приобрести двухкомнатную квартиру площадью 60 кв. м на вторичном рынке при первоначальном взносе 30%. Расчет проводился по данным ЦБ, Росстата и СберИндекса с учетом региональных цен на жилье, зарплат и ипотечных ставок за август этого года.

Анна Кайдалова