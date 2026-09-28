В Ленобласти горел лакокрасочный завод

Открытое горение ликвидировали на территории лакокрасочного завода в деревне Буяницы Волосовского района Ленинградской области. Об этом сообщили в региональном МЧС.

По данным спасателей, пожар произошел в ангаре площадью 1120 кв. м. О возгорании ведомство сообщило в 05:41. По данным на 08:11, пожарные ликвидировали открытое горение. При этом проливка конструкций все еще продолжается.

К тушению привлекали 30 пожарных и семь единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Карина Дроздецкая