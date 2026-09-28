В городах Ставрополья завершили ремонт инженерных систем за 5,8 млн рублей

В Ставропольском крае завершили капитальный ремонт инженерных сетей в многоквартирных домах Александровского, Пятигорска, Михайловска и Буденновска. Суммарные затраты превысили 5,8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда капремонта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В Александровском на улице Советской, 98 восстановили систему теплоснабжения двухэтажного здания 1979 года постройки. В Пятигорске на Московской, 78 заменили изношенные трубы водоснабжения и запорную арматуру, обновили стояки — новые трубопроводы выполнены из полимерных материалов.

В Михайловске на улице Ленина, 169а провели капремонт системы электроснабжения: алюминиевые кабели заменили медными, установили новое щитовое оборудование, электроавтоматику и энергоэффективное освещение с датчиками движения. В Буденновске в квартале 48-а, доме 8, обновили системы электро- и водоснабжения.

Отмечается, что работы выполнены в рамках региональной программы, цель которой — последовательно обновлять общее имущество домов там, где текущего ремонта уже недостаточно.

Константин Соловьев