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В акватории морского порта Сочи проведут учебные стрельбы

В Сочи 28 сентября в акватории морского порта пройдут учебные стрельбы. Мероприятия состоятся в течение дня в несколько временных периодов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Согласно сообщению, стрельбы запланированы с 09:00 до 13:00, а также в 13:10, 17:30, с 20:00 до 20:30 и в 23:05.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Учебные мероприятия проводятся для отработки действий военными и обеспечения безопасности.

Мария Удовик

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