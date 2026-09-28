В акватории морского порта Сочи проведут учебные стрельбы

В Сочи 28 сентября в акватории морского порта пройдут учебные стрельбы. Мероприятия состоятся в течение дня в несколько временных периодов, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Согласно сообщению, стрельбы запланированы с 09:00 до 13:00, а также в 13:10, 17:30, с 20:00 до 20:30 и в 23:05.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие. Учебные мероприятия проводятся для отработки действий военными и обеспечения безопасности.

Мария Удовик