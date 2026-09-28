В Шахтах имущество банкротящегося «Саят-Нова» оценили в 46,6 млн рублей

Имущество ООО «Саят-Нова», находящееся в залоге, оценили в 46,6 млн руб. Отчет об оценке опубликован в рамках дела о банкротстве компании в Арбитражном суде Ростовской области в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документу, стоимость открытого склада площадью 15,2 тыс. кв. м в Шахтах определена в 30,6 млн руб. Еще 15,9 млн руб. оценщик определил за право аренды земельного участка площадью 29,7 тыс. кв. м.

Оценка проведена 23 сентября 2026 года оценщиком Ларисой Токаревой. Экспертиза отчета не проводилась. В сообщении конкурсного управляющего Елены Боклаг отмечается, что оценивалось имущество должника, являющееся предметом залога.

ООО «САЯТ-НОВА» зарегистрировано в Шахтах. Решением Арбитражного суда Ростовской области от июля 2023 года в отношении компании введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим в июле 2025 года утверждена Елена Боклаг.

Публикация отчета об оценке является одним из этапов процедуры банкротства. Информация о последующей продаже имущества и ее условиях в опубликованном сообщении не приводится.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «Саят-Нова» зарегистрировано в Шахтах Ростовской области 4 мая 2017 года. Компания занимается строительством дорог и автомагистралей. Учредитель — Сейран Тадевосян. Уставный капитал — 10 тыс. руб.

По итогам 2023 года выручка ООО «САЯТ-НОВА» составила 3,5 млн руб., сократившись на 33% по сравнению с предыдущим годом. Чистый убыток снизился до 5,7 млн руб. — на 30%.

Наталья Белоштейн