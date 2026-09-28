В Новороссийске 1,4 тысячи жителей остались без воды из-за отключения электричества
В Новороссийске с утра 28 сентября ограничили подачу воды в зоне №13 из-за отключения электроэнергии на насосной станции водоснабжения на улице Кутузовской, 108. Ограничение действует с 07:20.
Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ
Как сообщили специалисты МЦУ города-героя, после восстановления электроснабжения на насосной станции водоснабжение населения будет восстановлено.
В зоне №13 проживают около 1,42 тыс. человек. На период ограничения подачи воды организуют ее подвоз по заявкам жителей.
Ранее сообщалось, что в городе также произошло аварийное отключение электроснабжения на улицах Фисанова, Осоавиахима, Галины Петровой, в Крайнем переулке и на других улицах. Бригада электросетей пока выясняет причину аварии.