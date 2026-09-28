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На трех предприятиях Кубани произошли возгорания после падения БПЛА

В нескольких муниципалитетах Краснодарского края произошла массовая атака беспилотников. В результате падения обломков БПЛА зафиксированы возгорания на трех предприятиях гражданской инфраструктуры.

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Возгорания произошли в Динском, Павловском и Красноармейском районах. По имеющейся информации, во всех трех случаях пострадавших нет.

На местах работают оперативные и специальные службы. Они проводят необходимые работы после падения обломков беспилотников и возникших возгораний.

Мария Удовик

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