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В СКР доложат о нерасселении семьи из дома с вредными веществами в Югре

Председателю СКР Александру Бастрыкину представят доклад о ходе проверок по факту нарушения жилищных прав жильцов дома в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), передает Следком.

Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Александр Бастрыкин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В эфире телеканала сообщалось, что в многоквартирном доме, в котором зафиксировано повышенное содержание опасных для здоровья вредных веществ, проживает семья с несовершеннолетним ребенком. Несмотря на решение суда о выделении семье денежных средств на приобретение другого жилья, оно до настоящего времени не исполнено.

Кроме того, в другом доме в Сургутском районе, который признан и расселен, продолжает жить одна семья с ребенком, поскольку новую жилплощадь она до сих пор не получила. При этом в аварийном доме демонтированы двери подъездов и чердаков, а также протекает крыша.

По этим фактам управление СКР по Югре организовало проверки по ст. 293 УК РФ (халатность).

Ирина Пичурина

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