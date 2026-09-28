В Ростовской области продажи кофемашин выросли на 9%

В Ростовской области в январе—августе 2026 года количество покупок кофемашин увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Медианная цена приобретенной кофемашины на Дону за год выросла на 2% и достигла 19 166 руб. Для сравнения, в Краснодарском крае продажи за тот же период увеличились на 11%, а в Адыгее — на 13%. При этом медианная стоимость кофемашины на Кубани снизилась на 2%, до 19 354 руб., в Адыгее — на 10%, до 15 978 руб.

В аналитическом центре «Чек Индекс» связывают рост интереса к кофемашинам со снижением стоимости кофейного зерна в конце 2025 — начале 2026 года после резкого подорожания в 2023–2024 годах. Более доступные предложения со стороны поставщиков и продавцов поддержали спрос как на кофе, так и на устройства для его приготовления.

Дополнительным фактором эксперты называют холодную погоду зимой и весной. По их оценке, благодаря развитой дистрибуции, в том числе через онлайн-каналы, спрос на кофемашины быстро распространяется за пределы крупнейших городов. В таких агломерациях покупатели нередко приобретают устройство впервые и чаще выбирают более бюджетные модели.

Наталья Белоштейн