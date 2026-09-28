Жену экс-вице-мэра Екатеринбурга Ларису Контееву осудили на пять лет условно

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга назначил супруге экс-вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева — Ларисе Контеевой 5 лет условно со штрафом 900 тыс. руб., передает корреспондент «Ъ-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Контеева

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Лариса Контеева

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Ей были предъявлены обвинения в пособничестве при получении взятки в крупном размере (ч.5 ст.33, п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ) и пособничестве в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч.5 ст.33, п. «б» ч.3 ст.163).

Согласно обвинению, в результате инкриминируемых действий семья Контеевых получила контроль над овощебазой №4 в Екатеринбурге.

Потерпевшей по делу признана директор овощебазы Татьяна Русина, нанесенный ей ущерб оценивается в 129 млн руб. В 2016 году она умерла.

Виктор Контеев, ранее осужденный за эти преступления, в середине июня 2025 года вышел по УДО.

Артем Путилов