Кубань оказалась на 75-м месте в рейтинге доступности ипотеки

Краснодарский край занял 75-е место в рейтинге российских регионов по доступности ипотеки на рыночных условиях. Кредит на покупку квартиры площадью 60 кв. м могут обслуживать 10,4% семей в регионе, следует из рейтинга «РИА Новости», составленного на основе данных Центробанка, Росстата и СберИндекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При оценке доступности ипотеки учитывалась доля семей, которые после внесения платежа по кредиту способны покрывать текущие расходы. Для расчетов использовалась квартира площадью 60 кв. м с первоначальным взносом 30%. Доходы работающих членов семьи учитывались после уплаты НДФЛ и корректировались с учетом прожиточного минимума на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70% оставшихся средств направляется на погашение ипотеки, а 30% — на повседневные расходы.

Наиболее доступной рыночная ипотека оказалась в Ямало-Ненецком автономном округе, где кредит могут обслуживать 55,7% семей. Далее следуют Ханты-Мансийский автономный округ (52,5%), Чукотский автономный округ (48,3%), Мурманская (47,5%) и Магаданская (44,7%) области.

В Южном федеральном округе Краснодарский край занял пятое место. В Волгоградской области ипотека доступна 20,4% семей, что соответствует 39-й позиции в общероссийском рейтинге, в Астраханской области — 19,3% (47-е место), в Ростовской области — 17% (58-е), в Адыгее — 15,7% (62-е). В Калмыкии показатель составил 7,9% (81-е место), в Крыму — 4,5% (84-е), в Севастополе — 4,5% (85-е).

Годом ранее Краснодарский край занимал 77-е место в аналогичном рейтинге. Тогда приобрести квартиру на рыночных условиях с учетом действовавшей ставки могли 6,7% семей региона.

Вячеслав Рыжков