В Северной Осетии завершили капремонт школы в селе Михайловское

В Северной Осетии завершили капитальный ремонт школы в селе Михайловское. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Сергея Меняйло Фото: соцсети Сергея Меняйло

В учебном учреждении отремонтировали коридоры и санузлы, провели внутренние отделочные работы, полностью заменили инженерные коммуникации, кровлю и потолки.

«Последовательную работу по обновлению объектов образования ведем по всей республике: капитально ремонтируем школы, приводим в порядок наши детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Все это позволит нам сделать учебный процесс комфортнее и современнее и для детей, и для педагогов», — написал господин Меняйло.

Константин Соловьев