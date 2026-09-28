В Северной Осетии завершили капремонт школы в селе Михайловское
В Северной Осетии завершили капитальный ремонт школы в селе Михайловское. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своих соцсетях.
Фото: соцсети Сергея Меняйло
В учебном учреждении отремонтировали коридоры и санузлы, провели внутренние отделочные работы, полностью заменили инженерные коммуникации, кровлю и потолки.
«Последовательную работу по обновлению объектов образования ведем по всей республике: капитально ремонтируем школы, приводим в порядок наши детские сады и учреждения среднего профессионального образования. Все это позволит нам сделать учебный процесс комфортнее и современнее и для детей, и для педагогов», — написал господин Меняйло.