На Кубани, Дону и в Адыгее вырос спрос на кофемашины

В январе—августе 2026 года количество покупок кофемашин в Краснодарском крае выросло на 11%, Адыгее — на 13%, Ростовской области — на 9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили аналитики компании «Платформа ОФД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

По данным экспертов, в Краснодарском крае медианная цена покупки кофемашины в январе—августе составила 19 354 руб. Это на 2% ниже уровня прошлого года. В Адыгее показатель за год снизился на 10% — до 15 978 руб. Медианная цена кофемашины на Дону, напротив, выросла на 2% и достигла 19 166 руб.

«После бурного роста цен на кофейное зерно в 2023–2024 годах, в конце 2025 — начале 2026 года произошло заметное снижение стоимости. Это позволило поставщикам и продавцам делать более доступные предложения покупателям, что закономерно поднимало спрос на кофе, а также устройства для приготовления кофе, в том числе тому способствовала более холодная погода зимой и весной. С отлаженной дистрибуцией, прежде всего через онлайн-канал, интерес к кофемашинам достаточно быстро проникает на региональный уровень. Драйвером рынка служат городские агломерации вне столичной зоны, где покупка таких устройств зачастую происходит впервые. Отчасти поэтому многие покупатели выбирают больше бюджетных моделей, что отражается на величине среднего ценника»,— прокомментировали эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

На какую маржинальность можно выйти за два года и на чем нельзя экономить при запуске кофейного бизнеса, в интервью «Ъ-Кубань» рассказал основатель бренда «Яровой Кофе», судья чемпионатов и чемпион России среди бариста, предприниматель Александр Яровой.

Маргарита Синкевич