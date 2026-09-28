Защита от отчислений: зачем челябинский институт МИДиС внедрил двухуровневую систему наставников и кураторов для первокурсников

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС Фото: Предоставлено пресс-службой МИДиС

В Международном институте дизайна и сервиса (МИДиС) в Челябинске за каждой группой первого курса колледжа и вуза закреплены два человека: педагог-куратор и студент-наставник со старшего курса. Такая система помогает первокурсникам быстрее адаптироваться, а институту – вовремя видеть сложности с посещаемостью, учебой или включением в новую среду.

Переход из школы в колледж или вуз – один из наиболее уязвимых периодов для студента. Новое расписание, десятки преподавателей, незнакомое помещение, самостоятельная работа и необходимость самому отвечать за результат могут стать источником стресса. В МИДиС эту ситуацию не оставляют без внимания.

Система сопровождения строится на двух уровнях.

Педагог-куратор отвечает за учебную траекторию группы: помогает понять требования, следит за посещаемостью и текущими результатами, поддерживает связь с преподавателями и при необходимости оперативно информирует семью. Это позволяет заметить пропуски или трудности на раннем этапе и вместе со студентом найти решение.

Второй уровень – наставник из числа старшекурсников. Он говорит с первокурсником на одном языке и помогает разобраться в ежедневных вопросах: как читать расписание, где находятся аудитории и лаборатории, к кому обратиться по учебной задаче, что подготовить к практическим занятиям и как включиться во внеучебную жизнь.

«В этом году впервые стала наставником первокурсников. Большинство вопросов возникает именно в период адаптации. Ребята обращались, когда потерялись, не могли найти кабинет или преподавателя, путались в расписании, не понимали, что нужно купить для занятий по живописи и рисунку. Всю вводную информацию они спрашивали у меня», – рассказывает третьекурсница направления «Веб-дизайн и проектирование цифровых продуктов» Елизавета.

Для родителей такая система означает понятный канал связи с институтом. Для студента – возможность не оставаться один на один с трудностями. МИДиС делает ставку на профилактику: поддержать вовремя, помочь разобраться, вернуть уверенность и не дать небольшой проблеме превратиться в причину для академического отставания или отчисления.

ЧОУВО МИДиС