На участке проспекта Нагибина в Ростове-на-Дону закроют движение до 20 октября

В Ростове-на-Дону с 30 сентября по 20 октября пройдут работы по модернизации светофора на пересечении проспекта Михаила Нагибина и улицы Ларина. Соответствующая информация опубликована на портале городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ Фото: Семён Старикович / Коммерсантъ

На время работ ограничат движение автомобилей по западной стороне проспекта Михаила Нагибина от дома №33А/47 до №31Б и восточной стороне вдоль дома №30Г. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Ростове-на-Дону с 29 сентября ограничат движение транспорта из-за ремонтных работ.

Константин Соловьев