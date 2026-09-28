Краснодар вошел в число городов с низкой доходностью комнат

Краснодар вошел в число российских городов с относительно низкой доходностью комнат при сдаче в аренду. Как пишет ТАСС со ссылкой на данные портала «Мир квартир», доходность такой недвижимости в городе составляет 7,7% годовых, а средний срок окупаемости — 13 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Аналитики сравнили средние цены на комнаты и ставки аренды. В расчетах учитывались круглогодичное проживание арендатора и отсутствие расходов на ремонт.

Показатель Краснодара оказался ниже среднего по России. В целом по стране доходность комнат составляет 9,8% годовых, а срок окупаемости — 10,2 года.

Более низкую доходность аналитики зафиксировали в Якутске и Владивостоке — по 5,5%, Москве — 5,8%, Сочи — 6%, Симферополе — 6,1%, Владикавказе — 6,3%, Севастополе — 6,5%, Казани — 6,8% и Санкт-Петербурге — 7%.

Самым выгодным городом для сдачи комнат оказался Нижний Тагил. Доходность здесь составляет 20,6% годовых, а срок окупаемости — 4,8 года. Средняя стоимость аренды комнаты составляет 9,8 тыс. руб. в месяц, тогда как средняя цена продажи такого объекта — 569,2 тыс. руб.

В Ульяновске комнаты приносят 19,3% годовых, в Брянске — 16,8%, Рязани — 16,2%, Вологде — 15,5%, Пензе — 14,8%, Волжском — 14,2%. В этих городах срок окупаемости составляет от пяти до семи лет.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодар находится на 34-м месте рейтинга самой дорогой аренды квартир в России. Снять однокомнатную квартиру в столице Кубани стоит в среднем 26,6 тыс. руб. в месяц, двухкомнатную — 36 тыс. руб., трехкомнатную — 49,4 тыс.

Мария Удовик