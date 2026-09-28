В Ростове пройдут плановые отключения электричества для ремонта сетей

В Ростове-на-Дону будут проводиться плановые работы на сетях, для которых будет временно прекращена подача электричества. График отключений публикует компания «Донэнерго».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время отключений запланированы реконструкция воздушных линий, техническое обслуживание оборудования трансформаторных подстанций, установка приборов учета и обрезка деревьев вблизи проводов. На некоторых улицах Ростова-на-Дону отключения запланированы на весь период с 28 сентября по 2 октября. При этом ночью электроснабжение планируют восстанавливать.

Сегодня, 28 сентября, электричество с 9:00 до 16:00 и с 9:00 до 17:00 отключат на проспекте Коммунистическом и в Пролетарском районе. Завтра, 29 сентября, ограничения затронут Большую Садовую, Доломановский переулок, Зорге, Мильчакова, Лермонтовскую, Филимоновскую, Буденновский проспект, Островского.

В среду, 30 сентября, отключения до вечера запланированы на улицах Комарова, Щербакова, Курчатова, Пулеметной, Молодежной, Фабричной, Малиновского, Таганрогском шоссе и других улицах.

В четверг, 1 октября, отключения затронут дома на улицах Канта, Струве, Ньютона, Жмайлова, Малиновского, Волжской, Камской, Щербакова, Арефьева, Комарова и Королева; 2 октября — на бульваре Комарова, Королева, Калужской, Глинки, Мурманской, Днепропетровской, Арефьева и проспекте 20 лет Октября.

Константин Соловьев