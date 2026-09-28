В ХМАО оштрафовали тюменца за хищение дизеля из бака для дальнейшей продажи

В Нефтеюганском районе на 120 тыс. руб. оштрафовали 55-летнего жителя Тюмени за кражу дизеля по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, сообщили в полиции Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Полицейские выяснили, что в Югре тюменец находился на вахте и работал водителем в компании, оказывающей услуги по добыче нефти и газа. В январе он решил похитить дизельное топливо, потому что был недоволен зарплатой и решил компенсировать ее нехватку за счет продажи похищенного топлива. За вахтовиком был закреплен грузовик Mercedes-Benz Actros, на котором находилась установка для подогрева и фильтрации воды — топливо он сливал из бака этого оборудования.

С января по февраль на кустовой площадке одного из месторождений Нефтеюганского района фигурант сливал топливо и продавал его по 40 руб. за литр. Всего он похитил 5 589,6 литра, причинив предприятию ущерб свыше 550 тыс. руб. На суде тюменец заявил, что полностью возместил ущерб и раскаялся в содеянном.

Ирина Пичурина