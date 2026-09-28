Ученые оценили изменение температуры и солености Азовского моря до 2050 года

Температура воды в Азовском море к 2050 году в целом сохранится на нынешнем уровне, а среднегодовая соленость немного снизится — до 13,8 промилле. К таким выводам пришли ученые Южного научного центра РАН, рассчитавшие четыре сценария изменения климата, сообщила пресс-служба ЮНЦ РАН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Для расчетов использовалась гидрологическая модель Азовского моря, учитывающая температуру, соленость и ледовый режим. В основу моделирования легли данные российской климатической модели INM-CM5 и сценарии SSP, описывающие различные варианты социально-экономического и климатического развития.

«Наблюдаемые изменения солености и температуры воды в первых десятилетиях XXI века являются важными факторами перестройки экосистемы моря, в связи с чем особую актуальность приобретают оценки их будущих значений»,— отметил ведущий научный сотрудник ЮНЦ РАН Валерий Кулыгин.

По расчетам ученых, во всех рассмотренных сценариях температурный режим моря существенно не изменится. При этом снижение солености окажется незначительным, и показатель 13,8 промилле останется высоким для Азовского моря.

Наталья Белоштейн