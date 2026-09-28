Жителя Богдановича обвинили в убийстве сотрудницы налоговой в 2000 году

В Богдановиче 59-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве сотрудницы налоговой инспекции (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ), которое было совершено почти 26 лет назад, сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

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Следствие установило, что в октябре 2000 года сотрудники налоговой проводили проверку выполнения правил розничной торговли алкогольной продукцией. Они установили, что местный частный предприниматель продавал спиртное без лицензии. Обвиняемый, который тогда обеспечивал незаконное покровительство предпринимателю, решил помочь бизнесмену избежать ответственности. Он решил убить сотрудницу налоговой, подчиненные которой проводили проверку. 17 октября 2000 года у школы на ул. Школьная он напал на нее и несколько раз ударил по голове арматурой — от травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.

Обнаружить фигуранта удалось в ходе работы следователей, криминалистов следственного управления и оперативных сотрудников ГУУР МВД России, ГУ МВД России по Свердловской области по преступлениям прошлых лет, в том числе благодаря информации от свидетелей, очным ставкам и психофизиологическому исследованию. По информации начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный относится к категории бывших «спортсменов». «Задержание фигуранта было проведено сыщиками уголовного розыска полиции во взаимодействии с бойцами СОБР Росгвардии. Ранним утром оперуполномоченные прибыли в многоквартирный дом по улице Октябрьской в городе Богдановиче, где находился обвиняемый, и, подойдя к квартире, настойчиво постучались к нему. Хозяин жилища дверь открыл почти сразу, после чего на его руках было защелкнуто спецсредство — наручники»,— рассказал полковник Горелых.

По ходатайству следствия суд поместил обвиняемого под стражу. Следственные действия по сбору и закреплению доказательств по уголовному делу продолжаются.

Ирина Пичурина