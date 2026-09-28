Удаленность и дорогие перелеты сдерживают рост турпотока из Китая в Сочи

Высокая стоимость авиабилетов и продолжительность перелета из Китая в Сочи препятствуют заметному увеличению числа китайских туристов, сообщил ТАСС со ссылкой на данные вице-президента по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

По его информации, перелет из крупнейших городов Китая до Сочи занимает порядка семи-девяти часов. При этом курорты Юго-Восточной Азии расположены значительно ближе: дорога из китайских мегаполисов туда занимает около двух-трех часов. По мнению эксперта, это дает направлениям региона существенное преимущество в борьбе за китайского туриста.

Сергей Ромашкин прогнозирует дальнейшее увеличение китайского турпотока в Сочи. Одновременно, по его оценке, российским компаниям стоит активнее работать с туристами из Турции, стран Ближнего Востока и Закавказья. Для путешественников из этих регионов Сочи более доступен с точки зрения продолжительности и стоимости поездки.

Наталья Белоштейн