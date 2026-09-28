Три бизнесмена из Челябинской области попали в новый рейтинг Forbes

Российская редакция издания Forbes опубликовала рейтинг 75 россиян с наибольшими выплаченными дивидендами.

Главным критерием попадания в рейтинг стала сумма выплаченных в 2025 году дивидендов от основных операционных активов лично участнику рейтинга и его ближайшим родственникам без учета налоговых отчислений и комиссий.

Лидер рейтинга — президент нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов (106,2 млрд руб.).

Среди участников рейтинга — три предпринимателя, связанных с Челябинской областью. На 11-м месте — основатель и совладелец розничной сети «Красное & Белое» Сергей Студенников и члены его семьи (28,7 млрд руб.). На 25-й позиции — Председатель Федерации бокса Коркино Роман Горохов (12,9 млрд руб.). На 29-м месте — Игорь Рыбаков, совладелец компании «Технониколь» (11,9 млрд руб.).

Дмитрий Моргулес