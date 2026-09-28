В Челябинской области начались масштабные военные учения стран ОДКБ

На полигоне «Чебаркульский» Центрального военного округа (ЦВО), расположенного в Челябинской области, стартовали совместные командно-штабные и специальные учения сил оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2026», «Поиск-2026» и «Эшелон-2026», сообщили в Минобороны России.

В учениях принимают участие около 2 тыс. военнослужащих и 350 единиц техники вооруженных сил России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, которые накануне прибыли в Челябинскую область.

По словам представителя командования ЦВО генерал-лейтенанта Александра Машьянова, во время учений будет уделено особое внимание «выполнению учебно-боевых задач в условиях лесистой местности».

Дмитрий Моргулес