Главные новости за 21 – 27 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань
Саратовская область
Саратовская область арендует 100 дорожных камер за 1,37 млрд руб.
«Единая Россия» удержала Саратовскую городскую думу и недосчиталась мандатов.
Решение о деприватизации кинотеатра в Саратове устояло в апелляции.
Red Wings планирует рейсы из Саратова в Грузию.
Роскачество назвало игристые вина перспективой для Саратовской области.
ВККС наказала руководство Саратовского облсуда за системные нарушения.
Для возрождения аэропорта в Балакове ищут подрядчика на 4,3 млрд руб.
В Саратове мигрантам запретят работать в ЖКХ и грузоперевозках с 2027 года.
Саратовский бизнес сможет рассчитывать на налоговые льготы из-за атак БПЛА.
Саратовская область потеряет на налогах 1,5 млрд руб.
В Саратовской области меньше депутатов будут работать за зарплату.
В Саратовской области дефицит бюджета превысил 29 млрд руб.
Депутатам Саратовской облдумы предлагают урезать пенсии.
Волгоградская область
В Волгограде застрелили многодетного отца в магазине из-за замечания.
Волгоградский губернатор отказался от мандата в Госдуме.
Мэр Волгограда Марченко ушел в отставку после избрания в Госдуму. Переход господина Марченко в Госдуму политологи называют результатом системной кадровой политики губернатора Андрея Бочарова.
Волгоград к выборам в Госдуму закрыл семь проектов на 1,5 млрд руб.
Волгоградская область дала «Единой России» почти 63% голосов.
Red Wings запросила допуск на рейсы из Волгограда в Тбилиси.
«Справедливая Россия» заняла второе место на выборах в Волгоградской области.
Глава Кумылженского района Волгоградской области оставляет пост и уходит на СВО.
Под Волгоградом задержали ОПГ, легализовавшую 229 мигрантов.
Пензенская область
Глава Пензенской области Мельниченко повторно избрался и подвел итоги кампании.
Олег Мельниченко официально возглавил Пензенскую область.
В Пензенской области продлили программу семейного капитала еще на год.
Астраханская область
Суд подтвердил вину «Астраханьавтодора» в срыве ремонта путепроводов.
ЕР получила квалифицированное большинство в Думе Астраханской области.
В Астрахани продают бывший корпус АГУ за 68,6 млн руб.
Из Астрахани в Батуми могут запустить авиарейс.
Астраханский минпром закупает антидроновое оборудование за 1,4 млн руб.