Главные новости за 21 – 27 сентября. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Саратовская область арендует 100 дорожных камер за 1,37 млрд руб.

«Единая Россия» удержала Саратовскую городскую думу и недосчиталась мандатов.

Решение о деприватизации кинотеатра в Саратове устояло в апелляции.

Red Wings планирует рейсы из Саратова в Грузию.

Роскачество назвало игристые вина перспективой для Саратовской области.

ВККС наказала руководство Саратовского облсуда за системные нарушения.

Для возрождения аэропорта в Балакове ищут подрядчика на 4,3 млрд руб.

В Саратове мигрантам запретят работать в ЖКХ и грузоперевозках с 2027 года.

Саратовский бизнес сможет рассчитывать на налоговые льготы из-за атак БПЛА.

Саратовская область потеряет на налогах 1,5 млрд руб.

В Саратовской области меньше депутатов будут работать за зарплату.

В Саратовской области дефицит бюджета превысил 29 млрд руб.

Депутатам Саратовской облдумы предлагают урезать пенсии.

Волгоградская область

В Волгограде застрелили многодетного отца в магазине из-за замечания.

Волгоградский губернатор отказался от мандата в Госдуме.

Мэр Волгограда Марченко ушел в отставку после избрания в Госдуму. Переход господина Марченко в Госдуму политологи называют результатом системной кадровой политики губернатора Андрея Бочарова.

Волгоград к выборам в Госдуму закрыл семь проектов на 1,5 млрд руб.

Волгоградская область дала «Единой России» почти 63% голосов.

Red Wings запросила допуск на рейсы из Волгограда в Тбилиси.

«Справедливая Россия» заняла второе место на выборах в Волгоградской области.

Глава Кумылженского района Волгоградской области оставляет пост и уходит на СВО.

Под Волгоградом задержали ОПГ, легализовавшую 229 мигрантов.

Пензенская область

Глава Пензенской области Мельниченко повторно избрался и подвел итоги кампании.

Олег Мельниченко официально возглавил Пензенскую область.

В Пензенской области продлили программу семейного капитала еще на год.

Астраханская область

Суд подтвердил вину «Астраханьавтодора» в срыве ремонта путепроводов.

ЕР получила квалифицированное большинство в Думе Астраханской области.

В Астрахани продают бывший корпус АГУ за 68,6 млн руб.

Из Астрахани в Батуми могут запустить авиарейс.

Астраханский минпром закупает антидроновое оборудование за 1,4 млн руб.

Нина Шевченко