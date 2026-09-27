Главные новости за неделю с 21 по 27 сентября. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области собрали 13,5 млн тонн зерновых — один из рекордных урожаев. Об этом информационной службе «Вести» сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, сейчас основной задачей для региона остается вывоз собранного зерна.

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство стали единственной отраслью экономики Ростовской области, завершившей 2025 год с отрицательным финансовым результатом: совокупная прибыль и убыток организаций дали результат 19,9 млрд руб.

Дмитрий Кириченко стал главным тренером ростовского футбольного клуба. Об этом сообщила пресс-служба ФК «Ростов». Срок контракта со специалистом не разглашается. Джонатан Альба ушел из команды без компенсации. С 44-летним тренером была достигнута договоренность о расторжении контракта.

В ночь на 25 сентября дроны атаковали завод нефтепродуктов в Новошахтинске, работа предприятия была временно остановлена. Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ростовскому фермеру, на поле которого после падения обломка БПЛА произошел пожар, удалось оспорить штраф. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Ростовской области. В озгорание произошло в августе после падения беспилотника на поле фермера Александра Грешнова. После падения БПЛА произошло возгорание стерни, однако огонь не распространился за пределы поля: участок был опахан по периметру. После происшествия фермер был вызван к пожарному дознавателю, который и вынес постановление о привлечении его к ответственности. Размер штрафа составил 60 тыс. руб.

Годовая инфляция в Ростовской области в августе 2026 года составила 6,4%. В целом по Южному федеральному округу показатель достиг 7,2%, говорится в материалах южного отделения Банка России. В августе подешевела плодоовощная продукция, сильнее всего — овощи «борщевого набора». В Банке России связывают это с поступлением на прилавки нового урожая. При этом в большинстве субъектов ЮФО подорожал сахар на фоне сезонного роста спроса, тогда как новый урожай сахарной свеклы только начал перерабатываться.

Аксайский районный суд Ростовской области 30 сентября начнет рассмотрение уголовного дела бывшего атамана станичного казачьего общества «Станица Ольгинская» Алексея Резникова и члена этого общества Романа Резникова. Первый обвиняется в мошенничестве с земельным участком, второй — в его легализации.Стоимость участка, право на который, по версии следствия, было незаконно приобретено Алексеем Резниковым, превышает 854,7 млн руб. На фоне расследования губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил оказать помощь 150 семьям, чьи земельные участки в Ольгинской оказались под арестом в связи с делом о незаконной передаче земель.

Арбитражный суд Ростовской области указал, что 24 млрд руб. дивидендов, выплаченных бывшему владельцу зернотрейдера «Родные поля» Петру Ходыкину, были использованы для погашения задолженности двух подконтрольных ему компаний перед «Родными полями». Непосредственно Ходыкину, согласно платежным документам, было перечислено 20,399 млрд руб. Еще 3,6 млрд руб. «Родные поля» удержали в качестве НДФЛ и перечислили в бюджет.