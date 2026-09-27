Главные новости за неделю с 21 по 27 сентября. Кавказ

Президент России Владимир Путин представил Народному Собранию Дагестана три кандидатуры для избрания на пост главы республики. В список вошли врио главы региона Федор Щукин, заместитель председателя Народного Собрания РД Камил Давдиев и руководитель фракции КПРФ в региональном парламенте Самир Абдулхаликов.

Годовая инфляция в Северо-Кавказском федеральном округе в августе 2026 года составила 7,5%, немного снизившись по сравнению с июлем. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии рост цен достиг 8%, в Чечне — 8%, в Дагестане — 7,3%, говорится в материалах южного отделения Банка России. Самая высокая годовая инфляция в округе зафиксирована в Северной Осетии — 9,2%. В Кабардино-Балкарии показатель составил 7,2%, в Ингушетии — 5,3%.

Прокуратура Ставропольского края направила в суд иск об обращении в доход государства имущества и денежных средств на сумму более 1,4 млрд руб., которые были незаконно получены бывшим главой Ессентуков Константином Скоморохиным, его родственниками и доверенными лицами. В частности, господин Скоморохин, занимавший пост главы Ессентуков, предоставил своей супруге участок площадью более 8,7 тыс. кв. м в водоохранной зоне реки Капельная. На земле был построен жилой дом, в котором проживала семья чиновника.

Председатель Ставропольской краевой думы Николай Великдань скончался 25 сентября. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Третий апелляционный суд подтвердил решение Ставропольского краевого суда по коллективному иску зоозащитников, оспаривавших региональное законодательство об умерщвлении бездомных животных. заявители обратились в суд, не согласившись с нормами, допускающими усыпление бродячих животных, в том числе агрессивных или представляющих угрозу для людей. Эти положения действуют в крае с 2024 года. Из позиции истцов следует, что власти преувеличивают опасность бродячих собак, а региональный закон фактически легализовал жестокое обращение с животными, причиняя им глубокие нравственные страдания. Краевой суд в удовлетворении иска отказал, указав, что гуманное умерщвление бездомных животных допускается лишь в строго определенных случаях: если животное тяжело больно и страдает, если оно болеет либо проявляет агрессию, создавая опасность для людей, а также при возникновении в регионе экстраординарной ситуации.

Кочубеевский районный суд постановил обратить в доход Российской Федерации имущество, связанное с бывшим главой района Алексеем Клевцовым и его окружением, общей стоимостью 1,518 млрд руб. В перечень вошли доли в ООО фирме «Курень» и СПК-колхозе «Полярная звезда», земельные участки, здания и сооружения, сельхозтехника и автомобили, стадо крупного рогатого скота, квартира и банковские акции.