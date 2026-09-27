На Ставрополье возбудили дело о ложном доносе после выдуманного избиения

Жительница Ставропольского края стала фигуранткой уголовного дела после того, как обвинила знакомого в избиении, которого, как установили полицейские, не было. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, в сентябре 2025 года 45-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о привлечении знакомого к ответственности за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В ходе проверки сотрудники полиции установили, что знакомый не совершал этого преступления. Полученная женщиной травма, по данным МВД, возникла самостоятельно в бытовых обстоятельствах.

Когда заявительница поняла, что ее версия не подтвердилась, она сама пришла в полицию. В отношении нее возбудили уголовное дело о заведомо ложном доносе.

Валерий Климов