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Скидки на долгосрочную аренду квартир в городах-миллионниках в январе—августе 2026 года

Город Доля объявлений со снижением ставки (%) Среднее снижение (%)
Екатеринбург 37,7 11
Краснодар 36 11,5
Санкт-Петербург 31,3 9,8
Челябинск 29,4 11,8
Воронеж 28,6 11,4
Пермь 28,2 12,2
Москва 28,1 9,2
Уфа 25,3 9,3
Ростов-на-Дону 24,8 11,1
Самара 24,3 11,1
Волгоград 22,8 11,4
Нижний Новгород 22,4 12,1
Новосибирск 21,1 9,8
Казань 16,3 12,9
Омск 13,1 11,6
Красноярск 12,9 9,1

Источник: «Яндекс Аренда».

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