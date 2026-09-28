Газета «Коммерсантъ» 28.09.2026, 08:30 Скидки на долгосрочную аренду квартир в городах-миллионниках в январе—августе 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Доля объявлений со снижением ставки (%) Среднее снижение (%) Екатеринбург 37,7 11 Краснодар 36 11,5 Санкт-Петербург 31,3 9,8 Челябинск 29,4 11,8 Воронеж 28,6 11,4 Пермь 28,2 12,2 Москва 28,1 9,2 Уфа 25,3 9,3 Ростов-на-Дону 24,8 11,1 Самара 24,3 11,1 Волгоград 22,8 11,4 Нижний Новгород 22,4 12,1 Новосибирск 21,1 9,8 Казань 16,3 12,9 Омск 13,1 11,6 Красноярск 12,9 9,1 Открыть в новом окне Источник: «Яндекс Аренда».