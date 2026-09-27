Экс-депутат Ставропольской Думы Разин потребовал в суде $100 млн за песни Шатунова

Американская компания бывшего продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина требует через суд в США не менее $100 млн за распространение песен Юрия Шатунова на стриминговых платформах. Об этом сообщили «Вести».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Иск World Media Alliance Label, принадлежащей господину Разину, подан против американского дистрибьютора TuneCore, французской компании Believe и российского «Издательства Монолит». Претензии связаны с размещением композиций Юрия Шатунова на YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon и Tidal. Отдельно в материалах дела упоминается использование системы YouTube Content ID и изменение данных музыкальных релизов.

В иске фигурируют сотни ссылок на записи Юрия Шатунова, в том числе «Седая ночь», «Не молчи», «Одноклассники», «Грёзы» и «Звездная ночь». Часть спорных композиций уже удалена из Spotify.

При этом в России права на 23 произведения «Ласкового мая» закреплены за наследниками Юрия Шатунова. В 2024 году суд признал исключительные права на эти произведения за его вдовой и детьми. В мае 2026 года Краснодарский краевой суд отменил решение, которым ранее авторство ряда песен было установлено за Разиным.

Параллельно компания господина Разина пытается зарегистрировать в США обозначение Silver Night — англоязычный вариант названия песни «Седая ночь» — в качестве бренда для одежды и другой продукции. Футболки с изображением Юрия Шатунова уже появились в продаже.

Андрей Разин связан со Ставропольским краем не только творческой биографией. Он родился в Ставрополе, в детстве воспитывался в детских домах края, учился в Ставропольском ГПТУ №24, а после возвращения с Крайнего Севера в 1982 году продолжил образование в Ставрополе. В 1993 году стал ректором Ставропольского института современных искусств при Ставропольском государственном университете, в 1996 году возглавлял Ставропольский фонд культуры.

Депутатом Ставропольской краевой Думы господин Разин избирался несколько раз. В декабре 1997 года он получил мандат депутата Думы второго созыва. 16 декабря 2001 года был вновь избран по Октябрьскому округу Ставрополя №17 и работал заместителем председателя комитета по промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ. В 2007 году продюсер вновь избрался в краевую Думу IV созыва. В 2011 году его регистрация кандидатом в депутаты была отменена, поэтому в следующий состав краевого парламента он не прошел.

Валерий Климов