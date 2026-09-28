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Пермский маркетплейс по продаже товарных знаков запустил услугу по их аренде

Сервис Onlineznak, основанный пермский поверенным Кириллом Логиновым, запустил услугу по аренде товарных знаков.

«Мы видим прямую необходимость вводить в активный оборот те товарные знаки, которые «простаивают» не используются у правообладателей в неиспользованных классах МКТУ, так как любой неиспользуемый знак можно и нужно коммерциализировать, чтобы он приносил своему владельцу законное вознаграждение», — пояснил «Ъ-Прикамье» Кирилл Логинов.