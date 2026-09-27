На Ставрополье 43-летняя водитель Lada Priora погибла при столкновении с грузовиком

43-летняя водитель Lada Priora погибла в результате столкновения с попутным грузовиком «Газель» на Ставрополье. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла днем 27 сентября на 80-м км автодороги «Преградное — Тахта — Ипатово». По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не выдержала дистанцию до двигавшейся впереди «Газели» и врезалась в нее.

В результате ДТП водитель Lada Priora скончалась на месте до приезда скорой помощи. Погибшая имела 14-летний водительский стаж. За последние два года ее пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Валерий Климов