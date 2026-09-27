28 сентября в Татарстане ожидается до +23 градусов, местами туман

В понедельник, 28 сентября, на территории Татарстана ожидается до +23 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Существенных осадков на территории республики не ожидается. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Температура воздуха ночью составит от +2 до +12 градусов, днем прогреется до показателей от +18 до +23 градусов.

В Казани ночью без существенных осадков, в отдельных районах туман, температура — от +10 до +12 градусов, в низких местах от +7 до +9 градусов. Днем без существенных осадков, максимальная температура составит от +19 до +21 градуса.

Влас Северин