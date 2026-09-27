Число клиентов турфирм в Чувашии за год выросло на 34%

Услугами туристских фирм в Чувашии в 2025 году воспользовались 62 тыс. человек, что на 34% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Чувашстат.

На конец 2025 года в Чувашии действовало 108 турфирм.

Туры по России выбрали 22 тыс. путешественников. Среди внутренних направлений популярностью пользовались Краснодарский край (33% туристов), Татарстан и Санкт-Петербург (по 8%). За пределы страны турфирмы отправили 40 тыс. человек. Лидерами среди зарубежных направлений остаются Турция (37%), Египет (24%) и Абхазия (12%).

Влас Северин