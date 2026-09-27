Три избранных челябинских депутата Госдумы получили удостоверения об избрании

Окружные избирательные комиссии в Коркинском, Златоустовском и Металлургическом избирательных округах Челябинской области вручили удостоверения об избрании депутатами Государственной думы победителям прошедших 18—20 сентября выборов, сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Челябинской области.

Свидетельства об избрании депутатами Госдумы получили Антон Ковалев, победивший на выборах в Златоустовском одномандатном избирательном округе, Алексей Денисенко (Металлургический округ) и Валерий Гартунг (Коркинский округ). В еще двух округах — Магнитогорском и Челябинском — удостоверения об избрании еще не вручены. Победителями на выборах по этим округам стали Владимир Дремов и Евгений Илле.

Дмитрий Моргулес