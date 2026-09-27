В Анапе в 2026 году капитально отремонтируют 28 МКД на 591,3 млн рублей

В 2026 году в Анапе капитально отремонтируют 28 многоквартирных домов на общую сумму 591,3 млн руб. А 2027 год станет для города рекордным: в программу капремонта включены 58 домов со сметной стоимостью более 1 млрд руб. — это максимальный показатель за весь период реализации программы, сообщила глава города Светлана Маслова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сейчас в домах, включенных в региональную программу, идет обновление фасадов, замена инженерных сетей и трубопроводов, ремонт кровель и другие работы. План по видам работ выполнен более чем наполовину, девять домов уже на стадии сдачи.

Отдельно глава Анапы рассказала о доме по улице Ленина, 177. Ранее собственники решили провести ремонт с отдельными видами работ по общедомовому имуществу, планируется замена окон и дверей, ремонт цоколя, отмостки и входных групп.

«Однако в связи со сложившейся экономией по фактически выполненным работам по всем объектам программы — на ремонт этого дома будут направлены дополнительные средства, которые позволят выполнить ремонт фасада в полном объеме», — заявила Светлана Маслова.

Алина Зорина