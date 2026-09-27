Главные события недели 21–27 сентября в Черноземье

В Черноземье на последней полной неделе сентября стало известно, что владельцы выставили на продажу десятки складов после атак на логистические центры, а суд начал реструктуризацию почти 3-миллиардных долгов экс-главы крупного производителя яблок. «Эконива» поручилась по кредитам на 10,5 млрд руб., «Единая Россия» укрепила позиции по итогам выборов, а Воронеж пережил самую массированную атаку БПЛА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Воронежской области. ТЭЦ ВОГРЭС на берегу Воронежского водохранилища

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Виды Воронежской области. ТЭЦ ВОГРЭС на берегу Воронежского водохранилища

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях с начала сентября выставили на продажу не менее 22 складов и баз после ударов по логистическим центрам. Продавцы части дорогих объектов называют другие причины, а эксперты отмечают давние проблемы приграничного рынка и сложности со страхованием военных рисков.

Суд начал реструктуризацию долгов бывшего гендиректора крупного производителя яблок в Воронежской области Юрия Замятина, задолжавшего ВТБ почти 3 млрд руб. Эксперты считают, что при отсутствии мирового соглашения следующим этапом может стать реализация имущества бизнесмена.

Воронежская структура «Эконивы» поручилась по кредитам рязанской компании группы на 10,5 млрд руб.

Новолипецкий металлургический комбинат потребовал в суде от РЖД 136,5 млн руб. из-за ненадлежащего исполнения договора перевозки в Липецкой области.

Инвестиции в модернизацию и ремонт завода «Геомаш» в Курской области за четыре года превысили 295 млн руб.

В Тамбове к 2029 году планируют построить индустриальный парк стоимостью 900 млн руб. с производственными корпусами площадью до 42 тыс. кв. м.

Тамбовская компания «Спецтехника» купила за 114,1 млн руб. торговый центр «Апельсин», ранее принадлежавший национализированной «Ланте».

В Черноземье «Единая Россия» выиграла десять одномандатных округов на выборах в Госдуму, еще один получил самовыдвиженец. Явка во всех шести регионах превысила показатели 2021 года.

В заксобраниях Курской, Липецкой, Орловской и Тамбовской областей после выборов сократилось представительство оппозиции. В Липецкой области «Единая Россия» получила 28 из 36 мест, а фракция КПРФ уменьшилась с 15 до четырех депутатов.

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Бывший военкор Валерия Решетникова покинула пост первого заместителя министра общественных коммуникаций Белгородской области и сообщила о переходе на более высокую должность.

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Игоря Мальчикова на должность председателя суда Липецкой области.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн проходит повторную реабилитацию после ДТП, произошедшего в январе.

Вице-губернатор Воронежской области Дмитрий Маслов дал показания по уголовному делу журналиста Александра Пирогова о клевете на бывшего депутата Госдумы Андрея Маркова.

При самой массированной атаке БПЛА на Воронежскую область пострадали 13 человек, включая шестилетнего ребенка. За ночь уничтожили 88 беспилотников, в городе повреждены дома, автомобили и производственные здания, возникли пожары.

Бывший мэр Белгорода и заместитель губернатора Белгородской области Константин Полежаев погиб в зоне СВО.

Двух нейрохирургов в Орле приговорили к восьми и восьми с половиной годам колонии за взятки, ложные диагнозы и необоснованные операции военным ради отсрочек от службы в зоне СВО.

Сергей Калашников