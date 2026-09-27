Около 70 рейсов задержано в аэропорту Сочи

По данным на 14:20 мск 27 сентября в аэропорту Сочи задержаны 70 рейсов. Информация размещена на онлайн-табло воздушной гавани.

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Днем 27 сентября на вылет из Сочи задержаны 30 рейсов. Они должны отправиться в Москву, Самару, Новосибирск, Тюмень, Омск, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Архангельск, Чебоксары, Нижний Новгород, Казань, Батуми, Стамбул, Ижевск, Санкт-Петербург, Красноярск, Пермь. Отмененных рейсов на вылет сейчас нет.

40 рейсов задержаны на прилет. Самолеты ожидаются из Новосибирска, Омска, Ульяновска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Даламана, Стамбула, Тель-Авива, Самары, Владикавказа, Минеральных Вод, Перми, Тюмени, Уфы, Омска, Ижевска, Саранска, Батуми, Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Казани, Красноярска, Архангельска. Отменены 10 рейсов — из Саратова, Махачкалы, Кирова, Москвы, Екатеринбурга и Минеральных Вод.

Рейс SU-1781 из Сочи в Москву, который должен был отправиться 26 сентября в 09:35 мск, перенесли на 21:35 мск 27 сентября. Рейс FV-6293 в Самару вместо 10:45 мск 26 сентября вылетит сегодня в 18:50 мск — сейчас идет регистрация пассажиров. Рейс FV-6681 в Новосибирск задержан почти на сутки и должен отправиться сегодня в 19:05 мск. Рейс FV-6942 из Новосибирска в Сочи должен был прибыть утром 26 сентября, прилет ожидается в 22:55 мск. Рейс SU-2827 из Омска вместо 08:35 мск 26 сентября прибудет в 20:35 мск 27 сентября. Более чем на сутки задержан и прилет рейса DP-316 из Ульяновска — он должен прибыть сегодня в 16:30 мск.

Пассажиры могут уточнять статус своего рейса у авиакомпании и следить за обновлениями на онлайн-табло аэропорта.

Алина Зорина