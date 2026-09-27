В Ивделе грузовик опрокинулся из-за проблем с тормозами

В Ивделе на улице Вокзальной, 2а грузовой автомобиль Henday опрокинулся без участия других транспортных средств. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

По предварительным данным, 28-летний водитель на перекрестке вблизи железнодорожного вокзала не справился с управлением. В результате ДТП водитель не пострадал, грузовик получил механические повреждения.

Водитель пояснил сотрудникам полиции, что у машины возникли проблемы с тормозной системой. Чтобы избежать наезда на здание вокзала, он вывернул руль влево, чтобы остановить грузовик.

На месте происшествия инспекторы оформили ДТП. По факту назначили проверку. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении по ст. 12.33 КоАП РФ — за повреждение бордюрного камня проезжей части и ее загрязнение.

Анна Капустина