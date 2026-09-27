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Пожар в районе хутора Джанхот, возникший из-за падения обломков БПЛА, потушен

Вечером 26 сентября в результате падения обломков БПЛА в районе лесного массива в хуторе Джанхот произошло возгорание. Пожар полностью ликвидировали в 11:35 27 сентября. Об этом сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

На месте работали пожарные и оперативные службы. Пострадавших нет, инфраструктура не повреждена.

Как сообщили в пресс-службе «Краевого лесопожарного центра», огонь ликвидировали на примерной площади 0,1 га.

Алина Зорина

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