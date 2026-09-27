Делегация из Шэньяна обсудит сотрудничество с Екатеринбургом

Делегация города-партнера Шэньяна (КНР) посетит Екатеринбург с 27 по 29 сентября, чтобы обсудить развитие торгового потенциала двух городов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В состав делегации вошли представители бизнес-сообщества из обоих городов. Переговоры пройдут в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.

С китайской стороны участие примут предприятия, специализирующиеся на производстве магнитного провода для трансформаторов, цветных металлов, а также компания по импорту и экспорту вторичного сырья.

Анна Капустина