В 13 населенных пунктах Ростовской области временно отключат теле- и радиовещание

С 28 сентября по 4 октября в ряде населенных пунктов Ростовской области возможны перерывы в трансляции телевизионных и радиопрограмм. Об этом говорится в графике отключений Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

28 сентября с 11:00 до 17:00 вещание могут отключить в Белой Калитве, Волошино Миллеровского района и Федосеевке Заветинского района.

29 сентября с 11:00 до 17:00 работы запланированы в Горняцком Белокалитвинского района и Фомине Заветинского района, с 10:00 до 16:00 — в Мирном Егорлыкского района. 30 сентября с 11:00 до 17:00 перебои возможны в Земцове Боковского района и Киселевке Заветинского района.

1 октября с 11:00 до 17:00 вещание временно приостановят в Гуково, Заветном Заветинского района и Знаменке Морозовского района. В Новочеркасске работы запланированы с 10:00 до 19:00. Дополнительно там отключат радиопрограммы «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России» ГТРК «Ростов».

2 октября с 11:00 до 17:00 перебои ожидаются в Никольском Заветинского района и Новоалексеевке Тарасовского района.

Отдельный график касается объектов Ростовского ОРТПЦ. До 22 октября возможны кратковременные, продолжительностью до пяти минут, пропадания сигнала с 10:34 до 12:49 из-за солнечной интерференции. Это явление возникает, когда Солнце оказывается на одной линии со спутником и приемной антенной, создавая помехи для приема сигнала.

В эти периоды могут пропадать РТРС-1, РТРС-2, «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Че», SPUTNIK и «Радиоканал МИР».

Валерий Климов