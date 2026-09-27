Утром 27 сентября в Сочи работают 48 АЗС

По состоянию на 10:30 мск 27 сентября в Сочи работают 48 автозаправочных станций. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным топливных операторов, АИ-100 доступен на 9 станциях, АИ-95 — на 33, АИ-92 — на 31, дизельное топливо — на 38, СУГ — на 11 заправках.

Как отметили в мэрии, актуальную информацию о наличии топлива можно узнать по телефону многоканальной горячей линии 8 (862) 296-59-90 и в официальном чат-боте администрации Сочи. Данные также доступны на информационных стелах у заправок, официальных сайтах и в приложениях «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», а также через сервис «Яндекс Заправки».

Алина Зорина