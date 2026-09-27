Свердловский оператор «Мотив» рассмотрит возможность подключения 5G

Свердловский оператор «Мотив» изучает варианты подключения к сетям пятого поколения. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-центре компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

«В настоящее время региональные операторы не получили разрешения на коммерческий запуск сетей пятого поколения. Для оказания услуг связи в новом стандарте оператору необходимо получение дополнительного диапазона частот либо разрешение на переиспользование ранее выделенных частот стандартов 2G и 4G», — заявили в пресс-центре оператора. Там пояснили, что сейчас оператор изучает варианты решения этого вопроса.

В сентябре 2026 года все операторы «большой четверки» — «МегаФон», «Билайн», МТС и Т2 — запустили 5G в Екатеринбурге в пилотном режиме. У большинства из них сеть пока покрывает не весь город. По данным Минцифры, сети пятого поколения работают в 16 городах.

Подробнее о работе 5G в Екатеринбурге — в материале «Пятое поколение выросло локально»

Анна Капустина