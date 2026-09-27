Свердловский СКР провел совещание о работе со СМИ с сотрудниками

В Свердловской области прошел семинар-совещание для сотрудников СК России, ответственных за взаимодействие со средствами массовой информации. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В мероприятии приняли участие 40 сотрудников СК России из Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов, Западного, Центрального и Восточного межрегиональных следственных управлений на транспорте, а также ЦОС ФСБ России и его региональные представители.

Программа была посвящена актуальным вопросам информационной политики и принципам реагирования на сообщения и обращения в публичном пространстве. Опытом журналистской работы поделился заместитель директора — начальник службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» Эдуард Петров. Управляющий директор — начальник центра ИИ и комплексных решений ПАО «Сбербанк» Игорь Евстафьев рассказал о применении искусственного интеллекта в информационной работе.

«Современные вызовы диктуют нам необходимость поиска и использования новых подходов к организации работы», — отметила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Анна Капустина