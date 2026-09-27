На Дону обрабатывающие производства стали лидерами по прибыли в 2025 году

Обрабатывающие производства стали наиболее прибыльной отраслью экономики Ростовской области по итогам 2025 года: совокупная прибыль прибыльных организаций превысила убытки убыточных на 47,8 млрд руб. Об этом говорится в материалах Ростовстата от 25 сентября, проанализированных «Ъ-Ростов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В обрабатывающей промышленности Ростовстат учел 4 101 организацию. Из них 3 127 организаций (76,2%) получили прибыль до налогообложения на общую сумму 111,4 млрд руб. Убыток зафиксирован у 974 организаций (23,8%) и составил 63,5 млрд руб. Таким образом, итоговый финансовый результат отрасли достиг 47,8 млрд руб.

По величине итогового результата обрабатывающая промышленность заметно опередила остальные виды деятельности. В строительстве совокупная прибыль превысила убыток на 22,7 млрд руб.: прибыль получили 3 229 из 4 219 организаций, убытки получили 990 организаций.

Профессиональная, научная и техническая деятельность завершила 2025 год с результатом 18,95 млрд руб. В этой сфере прибыль получили 2 621 из 3 536 организаций, совокупная прибыль составила 32,55 млрд руб., убыток 915 организаций — 13,60 млрд руб.

Положительный результат в 18,20 млрд руб. показали операции с недвижимостью. Из 5 436 организаций отрасли прибыль получили 4 517, заработав в совокупности 25,52 млрд руб. У 919 организаций убыток составил 7,32 млрд руб.

В торговле и ремонте автотранспортных средств и мотоциклов совокупный финансовый результат составил 11,23 млрд руб. Прибыльные организации получили 74,48 млрд руб., убыточные — 63,26 млрд руб. Всего в отрасли насчитывалось 11 879 организаций, из которых 9 017 были прибыльными, а 2 862 — убыточными.

В энергетике положительный итог составил 11,55 млрд руб.: 121 прибыльная организация получила 17,09 млрд руб., тогда как убыток 57 организаций достиг 5,55 млрд руб.

В информационно-коммуникационной сфере финансовый результат составил 7,60 млрд руб. Прибыль получили 1 069 из 1 446 организаций — 8,65 млрд руб., убыток 377 организаций составил 1,05 млрд руб.

В здравоохранении и социальных услугах прибыль получили 1 021 из 1 278 организаций на общую сумму 6,90 млрд руб., убыток 257 организаций составил 769,3 млн руб. В результате отрасль получила 6,14 млрд руб. совокупной прибыли.

В административной деятельности и сопутствующих услугах итог составил 6,06 млрд руб.: прибыль 1 138 организаций достигла 8,79 млрд руб., а убыток 321 организации — 2,74 млрд руб.

Гостиницы и предприятия общественного питания получили совокупный результат 2,65 млрд руб. при прибыли 760 организаций в 5,55 млрд руб. и убытке 387 организаций в 2,90 млрд руб.

Транспортировка и хранение завершили год с результатом 1,41 млрд руб.: прибыль 1 903 организаций составила 18,33 млрд руб., убыток 697 организаций — 16,92 млрд руб.

При этом у сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства итог был отрицательным — 19,86 млрд руб. Прибыль 871 организации составила 15,55 млрд руб., тогда как убытки 503 организаций достигли 35,42 млрд руб.

Территориальное распределение прибыльных организаций, по данным Ростовстата, сложилось в пользу крупнейших городов области: в Ростове-на-Дону прибыль получили 17 518 компаний, или 76,4% от их общего числа, на сумму 208,9 млрд руб. В Таганроге таких организаций насчитывалось 2 405 с совокупной прибылью 37,3 млрд руб., в Новочеркасске — 1 544 с прибылью 10,0 млрд руб., в Волгодонске — 1 190 с прибылью 11,0 млрд руб., в Шахтах — 1 104 с прибылью 16,9 млрд руб. Среди муниципальных районов больше всего прибыльных организаций было зарегистрировано в Аксайском районе — 1 267, Мясниковском — 350, Белокалитвинском — 287, Азовском — 281 и Сальском — 255. Их совокупная прибыль составила соответственно 16,5 млрд, 3,0 млрд, 4,2 млрд, 5,5 млрд и 1,7 млрд руб.

Роман Лаврухин