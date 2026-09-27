В Новороссийске топливо отпускают 29 АЗС

По состоянию на 09:00 27 сентября в Новороссийске отпускают топливо 29 автозаправочных станций. По решению собственников на всех АЗС введены ограничения: топливо отпускают только в баки и не более 30, 40, 50 или 60 литров на один автомобиль, сообщили в городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

АИ-100 доступен на 2 станциях, АИ-95 — на 11, АИ-92 — на 6, дизельное топливо — на всех 29. Еще 7 АЗС временно не отпускают топливо.

Работающие АЗС находятся: «Роснефть» — пр. Дзержинского (ДТ); тер. Цемдолина (АЗС на выезде из города — ДТ); тер. Кирилловка (ДТ); п. Верхнебаканский (АИ-92, ДТ); «Лукойл» — пр. Дзержинского (ДТ); ст. Раевская (АИ-95, АИ-100, ДТ); тер. Цемдолина, ул. Ленина (на АЗС рядом с развязкой — ДТ; на АЗС на выезде из города — АИ-95, АИ-100, ДТ); ул. Суворовская (ДТ); ул. Куникова (АИ-92, АИ-95, ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); с. Глебовское (ДТ); «Газпром» — ст. Натухаевская (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 22:00); «Газпромнефть» — с. Гайдук (на 2 АЗС — ДТ); Сухумское шоссе (ДТ); Rusoil — тер. Цемдолина (АИ-92, АИ-95, ДТ; АЗС работает до 23:00); «Татнефть» — п. Верхнебаканский (АИ-92, АИ-95, ДТ); «Уфимнефть» — на всех АЗС — ДТ; на всех АЗС — АИ-95, кроме заправок на Сухумском шоссе, в тер. Цемдолина и в с. Владимировка (4); PNB — с. Кирилловка (ДТ; технический перерыв с 23:45 до 00:10); АЗС «Кристина» — ул. Шиллеровская (АИ-92, ДТ); АЗС ООО «ВАМ» — Сухумское шоссе (ДТ).

Алина Зорина