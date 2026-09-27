С начала года Сочи посетили около 5,8 млн туристов

С начала года Сочи принял около 5,8 млн туристов. Сегодня в городе одновременно находятся порядка 145 тыс. гостей, средняя загрузка средств размещения составляет 68%. Впереди туристов ждут бархатный и горнолыжный сезоны, сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи расположены 2,3 тыс. средств размещения — в том числе 59 санаториев, 21 гостиница, а также 16 глэмпингов и кемпингов. Для отдыхающих доступны 173 благоустроенных пляжа, 70 из которых получили высшую оценку «Синий флаг». Проведено более 8,2 тыс. проб морской воды — все соответствуют нормам.

На пляжах и набережных установлено более 2,2 тыс. камер видеонаблюдения, 499 из них интегрированы в интеллектуальную систему «Безопасный город». За безопасность отдыхающих отвечают свыше 750 матросов-спасателей. Туристам доступны 4 тыс. видов услуг по оздоровлению и 23 питьевых бювета с сочинской минеральной водой.

Для гостей открыто 2 тыс. заведений общественного питания на 127 тыс. человек. В Год единства народов России организованы экскурсии на национальные фермерские хозяйства. Общая протяженность благоустроенных экологических маршрутов — 632 км, включая сезонные и круглогодичные. В городе насчитывается 236 объектов туристического показа, 40 из них — всесезонные на особо охраняемых природных территориях. Кроме того, разработана стратегия развития санаторно-курортной отрасли города — «Сочи — столица здоровья».

Алина Зорина