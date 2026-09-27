Около 90 рейсов задержано в аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты

В аэропорту Сочи после снятия ограничений на полеты задержано почти 90 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Согласно данным на 09:20 мск, на вылет в аэропорту Сочи задержаны 37 рейсов. Самолеты должны направиться в Москву, Самару, Новосибирск, Тюмень, Омск, Уфу, Екатеринбург, Челябинск, Архангельск, Шарм-эш-Шейх, Чебоксары, Нижний Новгород, Казань, Батуми, Киров, Стамбул, Ижевск, Санкт-Петербург, Красноярск и Пермь. Отмененных рейсов нет.

На прилет задержаны 49 рейсов. Самолеты должны прибыть из Новосибирска, Омска, Ульяновска, Екатеринбурга, Челябинска, Казани, Нижнего Новгорода, Даламана, Стамбула, Антальи, Саратова, Казани, Тель-Авива, Минеральных Вод, Самары, Владикавказа, Перми, Тюмени, Уфы, Барнаула, Ижевска, Саранска, Москвы, Батуми, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Самары, Казани, Красноярска, Архангельска, Кирова. Отменены 10 рейсов в Саратов, Махачкалу, Москву, Екатеринбург и Минеральные воды.

Алина Зорина