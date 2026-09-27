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На федеральной трассе в Дагестане Lada Priora насмерть сбила пешехода

Пешеход погиб в результате наезда автомобиля на 821-м км федеральной автодороги «Кавказ» в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщили в МВД по республике.

Авария произошла 26 сентября около 18:30. По предварительным данным, 22-летний житель Махачкалы за рулем Lada Priora сбил пешехода, который перебегал проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Его личность устанавливается.

Валерий Климов

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